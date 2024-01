Zoll ermittelt gegen Arnold Schwarzenegger

München (dpa) - Weil er eine wertvolle Luxusuhr nicht angemeldet haben soll, ist Schauspieler Arnold Schwarzenegger am Mittwoch vom Zoll am Münchner Flughafen festgehalten worden. «Er sitzt bei uns, das ist richtig», sagte ein Sprecher des Hauptzollamts München am Nachmittag. Gegen Schwarzenegger («Terminator», «True Lies») sei ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.