Fernsehen Axel Prahl denkt beim «Tatort» nicht ans Aufhören Der Schauspieler sieht für seine Rolle noch viele Jahre - dahinter steckt simple Mathematik. 29.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Im Münster «Tatort» spielt Axel Prahl die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel TV-Ausblick Lou Strenger wird Staatsanwältin im Münster-«Tatort» Boerne und Thiel bekommen eine neue Kollegin. Denn Publikumsliebling Wilhelmine Klemm - alias Mechthild Großmann - ist im Dezember zum letzten Mal dabei. 24.09.2025 ARD-Fernsehen «Tatort»-Sommerpause hat 2024 Rekordlänge Fast vier Monate kein neuer «Tatort», also ein Drittel des Jahres. Die Fans der populärsten Krimireihe sind diesmal auffällig unterversorgt mit neuem Stoff. 21.07.2024 Krimireihe Quoten-Erfolg für Münster-«Tatort» Auf seinem ohnehin hohen Niveau hat der Münster-«Tatort» im Vergleich zum letzten Fall um gut eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zugelegt. Reicht das auch zum Sieg im Quoten-Rennen? 18.03.2024 Quoten Münster-«Tatort» erfolgreichste TV-Sendung 2023 Kein schlechtes Ergebnis für den Show-Dino «Wetten, dass..?», der beim Fernseh-Jahresranking auf Platz zwei landet. Der Sieger ist ein alter Bekannter aus Westfalen. 05.01.2024 Bensheim Axel Prahl und das Inselorchester treten im Parktheater auf Dass er nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker ist - das beweist Tatort-Star Axel Prahl bei seinem Konzert in Bensheim. Am 10. Januar steht er gemeinsame mit dem Inselorchester auf der Bühne. 30.11.2023