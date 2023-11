Axel Prahl und das Inselorchester treten im Parktheater auf

Kein „singender Schauspieler“

Prahl absolvierte die Schauspielschule in Kiel und glänzte zunächst am Theater, bevor er im Jahr 1998 seinen Durchbruch mit „Nachtgestalten“ im Film feierte. Seit 2002 ist der heute 63-Jährige unter anderem als Hauptkommissar Frank Thiel im Münster-Tatort zu sehen. „Vieles, was die Medien und das Publikum an ihm schätzen, findet man in seinen Liedern wieder“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.