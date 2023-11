Konzertlesung mit Ulrich Noethen

Eigentlich spielt bei den Kunstfreunden Bensheim immer die Musik die allererste Geige. Bei der nächsten Veranstaltung am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, rückt auch die Literatur in den Mittelpunkt: Zu Gast sind das Boulanger Trio, der Schauspieler Ulrich Noethen und als Moderator der Schriftsteller Hans von Trotha. Die Besucher dürfen sich auf vergnügliche Texte aus Werken des englisch-irischen Schriftstellers Laurence Sterne freuen – und auf flankierende Musik unter anderem von Schumann, Schubert, Händel, Kagel und Pärt, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Laurence Stern (1713–1768) gilt als einer der kühnsten Experimentatoren der Literaturgeschichte und ist hierzulande doch nur Kennern bekannt. Dabei ist sein Roman „Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman“ eines der geistreichsten Werke der Literaturgeschichte, wie es in der Ankündigung heißt. Sterne versucht, über seine Texte Emotionen zu vermitteln, wie auch Musik es tut. Und so ist die Musik gewissermaßen ein Echo auf die Texte des Abends.

Einer der Großen der Weltliteratur

Dass er das Zeug zum Schriftsteller hatte, entdeckte Sterne, der eigentlich Pfarrer war, erst spät. Mit 46 veröffentlichte er die ersten zwei von neun Bänden seines einzigen Romans. Ein Jahr vor Sternes Tod war „Tristram Shandy“ dann komplett – ein Werk, das mit seinem Witz, seiner Zweideutigkeit und Boshaftigkeit Generationen von Lesern köstlich amüsierte, was sicher auch für die Besucher der Konzertlesung am 2. Dezember im Parktheater gelten wird.

Ein preisgekrönter Schauspieler

Die Kunstfreunde freuen sich, für den Lesungspart mit Ulrich Noethen einen der führenden deutschen Charakterdarsteller in Bensheim begrüßen zu dürfen. Nach seinem Schauspielstudium führten ihn Theaterengagements unter anderem nach Freiburg, Köln und Berlin. Einem breiten Kinopublikum wurde er durch seine Darstellung des a-cappella-Sängers Harry Frommermann im erfolgreichen Film „Comedian Harmonists“ bekannt. Für diese Rolle wurde er 1998 mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Er war bereits in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen zu erleben. Noethen ist darüber hinaus ein renommierter Hörbuchsprecher, für seine Lesung des Romans „Nackter Mann, der brennt“ von Friedrich Ani erhielt er 2017 den Deutschen Hörbuchpreis.

Ein vielseitiges Ensemble

Für den musikalischen Part sorgt das Boulanger Trio, das bereits zweimal bei den Kunstfreunden zu Gast war. Als eines der vielseitigsten Ensembles unserer Zeit ist es seit inzwischen fast zwanzig Jahren auf den Konzertpodien der Welt zuhause. Leidenschaft und Spielfreude, sein blindes Verstehen und ein unermesslicher Reichtum an Klangfarben zeichnen das Trio aus, wie es weiter in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Gern kombinieren die drei Musikerinnen musikalische Entdeckungen mit den großen Meisterwerken der Kammermusikliteratur – dabei erzählen ihre klug konzipierten Programme oftmals eine Geschichte. Die Musik steht für sie auf selbstverständliche Art und Weise in enger Beziehung mit den anderen Künsten. In Zusammenarbeit mit den Schauspielern Johann von Bülow, Ulrich Matthes und Ulrich Noethen sowie dem Literaturwissenschaftler Hans von Trotha hat das Ensemble in den letzten Jahren mehrere begeistert aufgenommene Konzertlesungen kreiert und damit eine ganz eigene dramaturgisch durchkomponierte Gattung geschaffen, in der Text und Musik zu einer neuen Kunstform zusammenwachsen.