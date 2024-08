Vielfältige Inszenierungen im Parktheater Bensheim

Mit einer musikalischen Dramödie beginnt im September die neue Theatersaison im Parktheater Bensheim. Das Ensemble „Phoenix Bühnengemeinschaft“ aus Köln präsentiert am Mittwoch, 18. September, das Stück „Old School“, das den Auftakt der Reihe „Großes Haus“ bildet.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im November folgt das Ensemble „Performing Garden Berlin“ mit dem Stück „Aufleuchten“, das am Samstag, 9. November, das Publikum in eine Welt voller Mut und Hoffnung entführt. Am Donnerstag, 28. November, wird das Schauspiel „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann aufgeführt.

Ein Detektiv in Schwarz und Weiß

Im neuen Jahr bringt das Filmtheater aus Köln am Freitag, 17. Januar 2025, die Bühnenadaption „Neue Fälle für Sherlock Holmes“ in Schwarz-Weiß auf die Bühne. Am Dienstag, 25. Februar, zeigt das Landestheater Württemberg-Hohenzollern die Tragödie „Caligula“ von Albert Camus. Den Abschluss der Reihe „Großes Haus“ macht am Dienstag, 29. April, das Eurostudio Landgraf mit der Dramödie „Extrawurst“ von Moritz Netenjakob.

Das Abo „Nah dran“ startet am Donnerstag, 31. Oktober, mit dem Stück „Kuss und Umarmung – Deine Hildegard von Bingen“, einer Annäherung an die Berühmtheit des Mittelalters von und mit Cordula Sauter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Am Montag, 11. November, präsentiert die Compagnie Marram aus Mainz die „Hollyfood Gemüsekrimis“ – Krimis aus dem Obst- und Gemüsemilieu.

Weiter geht es am Freitag, 20. Dezember, mit der Opernwerkstatt am Rhein und dem Stück „Marie-Antoinette bittet zum Kaffee“, einem kulinarischen Theatererlebnis. Am Sonntag, 2. Februar, zeigt Christine Rothacker das Musikkabarett „Auslaufmodell 4.0“. Den Abschluss der Abo-Reihe bildet am Sonntag, 27. April, das Stück „Whitney – ein Schwanengesang“, interpretiert von Franziska Dannheim und Markus Stollenwerk.

Aufführung für Familien

Für Kinder und Familien gibt es am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Dezember, „Anton – das Mäusemusical“ der württembergischen Landesbühne Esslingen, geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Die Opernwerkstatt am Rhein präsentiert am Sonntag, 11. Mai, „Die kleine Zauberflöte“ für Kinder von vier bis zehn Jahren. Außerdem wird für Schüler am Dienstag, 28. Januar, das Stück „1984“ nach dem Roman von George Orwell in englischer Sprache aufgeführt.

Das neue Spielzeitheft liegt in ausgewählten Geschäften, Banken, Buchhandlungen und öffentlichen Einrichtungen aus und kann online unter www.stadtkultur-bensheim.de abgerufen werden. Das Schnupper-Abo ist während der gesamten Spielzeit buchbar – sofern die Veranstaltungen nicht ausverkauft sind.