BAP mit 13. Nummer-eins-Album: «Keine Band hatte mehr»

Baden-Baden (dpa) - Die Kölner Urgesteine von BAP haben mit ihrem neuesten Album einen Rekord aufgestellt. Ihr an vier Abenden bei Konzerten in Köln entstandener Mitschnitt «Zeitreise (Live im Sartory)» beschere den Kölschrock-Musikern um Wolfgang Niedecken das 13. Nummer-eins-Album, teilte GfK Entertainment mit. «Keine Band hatte mehr», hieß es vom Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts.

Ein Rekord gelingt auch dem Duo Ayliva & Apache 207 in den Single-Charts. «Ihr Duett schnellt nicht nur von 0 auf 1, sondern feiert dank 3,3 Millionen Abrufen am Veröffentlichungstag auch den erfolgreichsten Streaming-Songstart aller Zeiten», teilte GfK Entertainment mit. Dahinter liegt diese Woche Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». «Pedro» von Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà landet auf Rang drei.