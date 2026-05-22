Letzte Late-Night-Show

Beatles-Star Paul McCartney als letzter Gast in Colbert-Show

Der US-Comedian Stephen Colbert setzte Standards im Late-Night-Fernsehen. Jetzt ist Schluss. Eine Beatles-Legende war dabei.

Paul McCartney war in der letzten «Late Night» mit Stephen Colbert zu Gast. (Archivfoto) Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa
Paul McCartney war in der letzten «Late Night» mit Stephen Colbert zu Gast. (Archivfoto)

New York (dpa) - Beatles-Legende Paul McCartney ist als Stargast in die letzte Ausgabe der US-Late-Night-Show von Stephen Colbert gekommen. Der 83-Jährige sagte zu dem Late-Night-Talker: «Ich war gerade in der Gegend. Ich hatte ein paar Besorgungen zu erledigen.»

Er plauderte mit Colbert über frühere Auftritte, dann wurde es ein stückweit politisch. McCartney sagte auf Colberts Frage, wie der Brite Amerika vor Jahrzehnten bei Auftritten wahrgenommen habe: «Als das Land der Freiheit, die größte Demokratie.» Er schob nach - «hoffentlich ist es das immer noch.»

Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus «rein finanziellen Gründen». Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde.

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