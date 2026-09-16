Klassik-Festival

Belgier Peter de Caluwe wird Salzburger Festspielchef

Der bisherige Intendant Markus Hinterhäuser verließ seinen Posten im Streit. Innerhalb kurzer Zeit wurde ein Nachfolger gefunden. Die Wahl fiel auf einen erfahrenen Opernfachmann.

Führungswechsel in der Mozartstadt. (Archivbild) Foto: Barbara Gindl/APA/dpa
Führungswechsel in der Mozartstadt. (Archivbild)

Salzburg (dpa) - Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe ist als künftiger Intendant der Salzburger Festspiele ausgewählt worden. Die Entscheidung wurde der Deutschen Presse-Agentur dpa aus Festspielkreisen bestätigt. Zuvor hatte der Sender ORF berichtet. Am Freitag soll die neue Leitung des renommierten Opern-, Konzert- und Theaterfestivals offiziell vorgestellt werden.

Der 1963 geborene de Caluwe leitete von 2007 bis 2025 das Opernhaus La Monnaie in Brüssel. Aktuell ist er Geschäftsführer des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2030 im belgischen Löwen.

Vorgänger Hinterhäuser ging im Streit

Die Salzburger Festspiele mussten eine neue Leitungsfigur finden, nachdem der langjährige Intendant Markus Hinterhäuser seinen Posten im März vorzeitig geräumt hatte. Grund für seinen Abgang war ein Streit mit dem Festspielkuratorium - den Vertretern der öffentlichen Geldgeber. Während Hinterhäusers Qualitäten als Programmgestalter außer Zweifel standen, war der Kulturmanager mit seinem Führungsstil angeeckt. Für die Festspielsommer 2026 und 2027 zeichnet die Deutsche Karin Bergmann als Übergangs-Intendantin verantwortlich.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Salzburger Festspiele mit Personaldrama und Nobel-Literaten
Oper, Theater und Konzerte

Salzburger Festspiele mit Personaldrama und Nobel-Literaten

Für Gesprächsstoff in den Pausen ist gesorgt: Nach dem Konflikt um die Leitung steht das renommierte Festival vor weiteren Herausforderungen. Die neue Intendantin geht selbstbewusst ans Werk.

13.07.2026

Karin Bergmann übernimmt Leitung der Salzburger Festspiele
Klassik- und Theaterfestival

Karin Bergmann übernimmt Leitung der Salzburger Festspiele

Nach einem heftigen Führungsstreit wird eine Theaterexpertin aus dem Ruhrgebiet Übergangs-Intendantin in Salzburg. Erstmals leitet eine Frau das künstlerische Programm des renommierten Festivals.

07.04.2026

Salzburger Festspiel-Streit: Intendant Hinterhäuser geht
Renommierte Festspiele

Salzburger Festspiel-Streit: Intendant Hinterhäuser geht

Fast zehn Jahre hatte der selbstbewusste Intendant das Klassik-Festival in Salzburg geleitet. Jetzt wurde Hinterhäuser beurlaubt. Nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin wird bereits gesucht.

26.03.2026

Salzburg 2025: Endzeitstimmung und Konflikt
Oper, Theater und Konzerte

Salzburg 2025: Endzeitstimmung und Konflikt

Die Krisen der Gegenwart spiegeln sich in der nächsten Ausgabe der Salzburger Festspiele. Der Konflikt um die entlassene Theaterchefin Davydova überschattet die Programmpräsentation.

03.12.2024

Programm

Salzburger Festspiele mit politischem Vorspiel

Der Intendant der Salzburger Festspiele hält nichts von «Empörungsritualen» gegen rechte Politik. Stattdessen setzt er auf ein Festivalprogramm mit Haltung und ungewöhnlichen Besetzungen.

14.07.2023