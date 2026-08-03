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Bericht: Ariana Grande plant Auszeit nach ihrer Tour

Ariana Grande ist gerade wieder auf der Bühne zu sehen. Nun gab sie über ihr Management ihre Pläne für die Zeit danach bekannt.

Ariana Grande spielt bis Anfang September mehrere Konzerte in Chicago und London. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa
Ariana Grande spielt bis Anfang September mehrere Konzerte in Chicago und London. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Popstar Ariana Grande möchte einem Bericht zufolge nach ihrer Tour eine Pause einlegen. «Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen», zitierte das Promiportal «People» das Management der 33 Jahre alten Sängerin. 

«Sie freut sich darauf, die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat», hieß es in dem Statement weiter.

Fan-Diskussionen über Grandes Körper

Welche Kritik damit genau gemeint ist, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über Grandes Körper diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über die körperliche Veränderung der Sängerin aus. Viele Fans diskutieren über einen augenscheinlichen Gewichtsverlust. 

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Schon in einem TikTok-Video 2023 forderte Grande ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb solle man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint seien.

Grande ist gerade auf Tour zu ihrem 2024 veröffentlichten Album «Eternal Sunshine». Bis Anfang September sind mehrere Konzerte in Chicago und London geplant. Es ist die erste Tour seit sieben Jahren. Nach der Tour zu «Sweetener» hatte sie sich zwar nicht aus der Kunst zurückgezogen, wohl aber aus dem Live-Geschäft.

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