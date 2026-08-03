Bericht: Ariana Grande plant Auszeit nach ihrer Tour

Berlin (dpa) - Popstar Ariana Grande möchte einem Bericht zufolge nach ihrer Tour eine Pause einlegen. «Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen», zitierte das Promiportal «People» das Management der 33 Jahre alten Sängerin.

«Sie freut sich darauf, die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat», hieß es in dem Statement weiter.

Fan-Diskussionen über Grandes Körper

Welche Kritik damit genau gemeint ist, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über Grandes Körper diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über die körperliche Veränderung der Sängerin aus. Viele Fans diskutieren über einen augenscheinlichen Gewichtsverlust.

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Schon in einem TikTok-Video 2023 forderte Grande ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen. Man wisse nie, was jemand gerade durchmache, deshalb solle man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint seien.