«Betrachten Sie mich als Traum» - Mini-Serie über Kafka

Das Erste nimmt Kafkas 100. Todestag am 3. Juni dieses Jahres nun zum Anlass für einen Versuch, sich mit einer Miniserie dem Mann zu nähern, der in seinem kurzen Leben (1883-1924) so Großes und Rätselhaftes geschaffen hat. Von diesem Mittwoch an (20.3.) ist «Kafka» in der ARD-Mediathek zu sehen, kommende Woche (am 26. und 27. März) dann auch im linearen ARD-Fernsehen.