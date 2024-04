Kafka-Straßenbahn zum 100. Todestag des Autors

Prag (dpa) - Anlässlich des 100. Todestags Franz Kafkas Anfang Juni erinnert in Prag eine neugestaltete Straßenbahn an den deutschsprachigen Schriftsteller. Kafka sei ein Autor von Weltrang gewesen, sagte der tschechische Kulturminister Martin Baxa bei der Präsentation des Fahrzeugs in Prag. Im Rahmen des Projekts Kafka 2024 seien in diesem Jahr Dutzende Veranstaltungen geplant, darunter Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Vorträge. Sein Ministerium fördere dies mit umgerechnet mehr als 150.000 Euro.

Kafka war am 3. Juni 1924 an seiner langjährigen Tuberkulose-Erkrankung in einem Sanatorium bei Wien gestorben. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Prag. Auf der Straßenbahn ist ein stilisiertes Porträt seines Kopfes zu sehen. Zudem können die Betrachter bekannte Zitate des Literaten lesen, der seine Heimatstadt zugleich liebte und hasste, wie zum Beispiel: «Prag lässt nicht los. (...) Dieses Mütterchen hat Krallen!»