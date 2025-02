Beyoncé kündigt «Cowboy Carter»-Tournee an

Los Angeles (dpa) - Die US-Musikerin Beyoncé brachte im vorigen März ihr achtes Solo-Studio-Album heraus, nun kündigt sie mit dem Hit-Album «Cowboy Carter» eine Tournee an. Die 43-jährige Sängerin postete in ihren sozialen Medien den Hinweis auf eine Tour in diesem Jahr, ohne allerdings Termine oder Auftrittsorte zu nennen.