Beyoncé führt die Billboard-Charts an

Los Angeles (dpa) - US-Superstar Beyoncé hat es mit ihrem Album «Cowboy Carter» an die Spitze der Billboard-Charts der Country-Alben geschafft. Damit führt die 42-Jährige als erste schwarze Frau die Charts der US-Country-Alben an, wie das US-Magazin «Billboard» berichtet.

Das insgesamt achte Solo-Studio-Album der Sängerin wurde in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung Ende März 407 000 Mal in den USA verkauft und schaffte es zudem an die Spitze der allgemeinen Billboard-200-Charts, hieß es. Beyoncé hatte bereits im Januar Geschichte geschrieben, als ihr Song «Texas Hold 'Em» auf Platz eins der Billboard-Charts in der Sparte der Countrysongs gelangt war.