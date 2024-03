Beyoncé mit neuem Album - und neuem Musikstil

New York (dpa) - Schon die Ankündigung war überraschend. In einem Werbespot während der TV-Übertragung des Super Bowls im Februar verriet Superstar Beyoncé, dass sie ein neues Album herausbringen werde. Zeitgleich erschienen auf ihrer Website Hinweise auf «Act II», das Datum «29. März» - und Musik von zwei neuen Songs: «Texas Hold ’Em» und «16 Carriages». Macht R&B-Star «Queen Bey» jetzt etwa Country-Musik? Das kam für viele Fans noch überraschender als die Albumankündigung selbst.

Country-Star Chris Stapleton ist «Entertainer of the Year»

Country-Star Chris Stapleton ist «Entertainer of the Year»

Die Single «Texas Hold 'Em» hat es unterdessen schon an die Spitze der US-Country-Charts «Hot Country Songs» geschafft - als erste Solo-Single einer schwarzen Frau in der Geschichte dieser Musikerhebung. Sie fühle sich geehrt, kommentierte die 42-Jährige, die mit dem Musiker Jay-Z verheiratet ist und drei Kinder hat, per Instagram - aber stellte auch gleich klar: «Meine Hoffnung ist, dass in Zukunft der Hinweis auf die Abstammung eines Künstlers in Hinblick auf die Veröffentlichung von Musikgenres irrelevant sein wird.»