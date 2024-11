Morgan Wallen holt Country-Preis als Entertainer des Jahres

Nashville (dpa) - Country-Sänger Morgan Wallen («I Had Some Help») wurde bei der Vergabe der CMA-Country-Preise zum «Entertainer des Jahres» gekürt, doch der 31-jährige Sänger fehlte bei der Trophäen-Gala. Wallen war mit sieben Nominierungen der diesjährige Favorit, am Ende blieb es bei einem Gewinn.