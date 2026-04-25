Fernsehen

Bibi Heinicke ist schon wieder bei «Let's Dance» raus

Das Tanz-Wunder blieb aus: Nach ihrem Comeback als Nachrückerin muss Bianca Heinicke das RTL-Parkett nun erneut räumen. Sie nutzt den Abschied für eine Liebeserklärung an ihre Kinder.

Es ist zum zweiten Mal vorbei: Bianca Heinicke muss «Let's Dance» verlassen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Es ist zum zweiten Mal vorbei: Bianca Heinicke muss «Let's Dance» verlassen.

Köln (dpa) - Influencerin Bianca Heinicke bekam bei «Let's Dance» eine zweite Chance - nun ist leider auch diese vertan. Die 33-Jährige erhielt in der jüngsten Ausgabe der RTL-Tanzshow nicht genügend Zuschauerstimmen, um eine Runde weiterzukommen. Damit musste sie die Tanzfläche räumen.

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Für Bibi - wie sie von ihren Fans genannt wird - ist es bereits das zweite Aus in dieser Staffel. Vor zwei Wochen war sie schon einmal rausgewählt worden. Da aber kurz darauf Konkurrentin Esther Schweins verletzungsbedingt aufgeben musste, durfte die Influencerin noch einmal zurückkehren und erneut die Tanzschuhe schnüren. 

«Ich liebe euch!»

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«Ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, dass wir eine neue Chance bekommen haben», sagte Heinicke versöhnlich am Ende ihrer «Let's Dance»-Reise. Statt Groll gab es eine volle Dosis Influencer-Herzlichkeit. «Tausend Dank an unsere Community, die so mitgefiebert hat und so unterstützt hat», sagte Heinicke. Zudem grüßte sie ihre beiden Kinder. «Ich liebe euch!», sagte sie in die Kamera.

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Da sah noch alles gut aus: Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke zeigten einen Tanz zu «Dick &amp; Doof». Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Da sah noch alles gut aus: Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke zeigten einen Tanz zu «Dick &amp; Doof».

Der Rauswurf war ärgerlich, weil Heinicke und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke bei der Jury eigentlich ganz passabel gepunktet hatten. Ihr Charleston zu «Dick & Doof» bekam 23 Punkte. Juror Joachim Llambi lobte: «Viel Geschwindigkeit, viel Tempo drin.» Gleichzeitig blieb er sich treu und monierte die fehlende Genauigkeit in den Schrittfolgen.

Bei der zweiten Aufgabe des Abends - dem Bestehen im kräftezehrenden Discofox-Marathon - zeigte das Paar Kampfgeist. Am Ende sprang immerhin der fünfte Platz bei acht Paaren heraus. Dennoch reichte es nicht für den Einzug in die nächste Show.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Nostalgie. Unter dem Motto «Iconic Let's Dance Dances» mussten die Promis Tänze zeigen, die es in der Geschichte der Sendung schon einmal gegeben hatte. Heinickes «Dick & Doof»-Show hatte einst «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Alexander Klaws schwungvoll dargeboten.

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