Venedig (dpa) - Der US-Amerikaner Nick Cave und ein Künstlerkollektiv aus Indien sind mit den Publikumspreisen der Kunstbiennale in Venedig ausgezeichnet worden. Dies teilte die Biennale-Leitung in der italienischen Lagunenstadt mit.

Die «Besucher-Löwen» wurden nach einer heftigen Kontroverse um Russlands Rückkehr zu der mehrmonatigen Ausstellung erstmals vergeben. Bis dahin gab es das in der mehr als 125-jährigen Geschichte der Kunstbiennale noch nie.

Die international besetzte Jury, die eigentlich für die Auszeichnungen zuständig gewesen wäre, hatte noch vor Beginn der Biennale geschlossen ihren Rücktritt erklärt, weil das gegen die Ukraine Krieg führende Land wieder mit einem eigenen Pavillon dabei sein durfte. Deshalb durften nun die Besucher entscheiden.

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Zuvor noch waren die Beiträge aus Russland und Israel von der Preisvergabe ausgeschlossen worden. Mehrere andere Teilnehmer erklärten daraufhin, keine Preise haben zu wollen.

Eine der wichtigsten Ausstellungen für Gegenwartskunst

Der US-Künstler Nick Cave - nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen australischen Musiker - nahm mit einer siebenteiligen Werkreihe namens «Two

Points in Time - At Once» an der Biennale teil.

Der indische Beitrag hatte den Titel «Geographies of Distance: Remembering Home». Kurator war Amin Jaffer. Die anderen beteiligten Künstler heißen Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif und Skarma Sonam Tashi.

Die Kunstbiennale gehört zu den international wichtigsten Ausstellungen von Gegenwartskunst. Seit Mai kamen mehr als 700.000 Besucher. Das Motto der 61. Auflage lautete «In Minor Keys» (zu Deutsch in etwa: «In Moll») - was für leise, melancholische Töne stehen sollte.

Das Konzept stammt noch von der Kuratorin Koyo Kouoh, die ein Jahr vor Beginn der Ausstellung mit 57 Jahren starb. Die Veranstalter setzten den Entwurf nach ihrem Tod um.

Auch Israel umstritten

Überschattet wurde die diesjährige Ausgabe von einigen Kontroversen. Vor allem wegen der Teilnahme Russlands, aber auch wegen Israels Vorgehen im Nahost-Konflikt gab es Streit.