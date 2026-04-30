Zeitgenössische Kunst

Kunstbiennale von Venedig: Jury tritt geschlossen zurück

Und noch ein Eklat: Wenige Tage vor Beginn tritt die Jury einer der weltweit wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zurück. Preise soll es jetzt erst im November geben.

Wenige Tage vor Beginn hat die Kunstbiennale in Venedig keine Jury mehr. (Archivbild) Foto: Robert Messer/dpa
Wenige Tage vor Beginn hat die Kunstbiennale in Venedig keine Jury mehr. (Archivbild)

Venedig (dpa) - Die Kunstbiennale von Venedig - eine der weltweit wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst - kommt nicht zur Ruhe. Wenige Tage vor Beginn der Ausstellung in der italienischen Lagunenstadt erklärte die internationale Jury geschlossen ihren Rücktritt. Wegen der Beteiligung Russlands an der Biennale trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es seit Monaten Streit. Zudem geriet die Jury vergangene Woche in die Kritik, weil sie Russland und Israel von der Vergabe der Biennale-Preise ausschloss.

Die Erklärung wurde von den fünf Mitgliedern der Jury gemeinsam veröffentlicht. Unterzeichnet ist sie von deren Präsidentin Oliveira Farks, einer Kunsthistorikerin aus Brasilien, sowie Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma und Giovanna Zapperi. Eine nähere Begründung lieferte die Jury nicht. Offiziell eröffnet wird die sechsmonatige Ausstellung am Samstag nächster Woche. Zuvor sind die Pavillons, die von Künstlern aus verschiedenen Nationen gestaltet werden, bereits für die Fachwelt zu besichtigen.

Meloni: «Überblick etwas verloren»

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Unklar war zunächst, ob die Jury zum Rücktritt gedrängt wurde. Die italienische Regierung hatte am Dienstag sogenannte Inspektoren nach Venedig geschickt. Zuvor schon hatten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kulturminister Allesandro Giuli angekündigt, dass sie wegen der Beteiligung Russlands der Eröffnung fernbleiben. Meloni sagte zum Rücktritt der Jury: «Ich weiß nicht, ob dies mit der Entsendung der Inspektoren zusammenhängt. Was die Dynamik dieser Angelegenheit angeht, habe ich den Überblick etwas verloren.»

Nach dem Rücktritt der Jury kündigte die Biennale-Leitung an, dass die Goldenen Löwen als Preise der Ausstellung anders als üblich nicht zu Beginn vergeben werden, sondern erst am letzten Ausstellungstag im November. Ausnahmsweise soll es zwei «Leoni dei Visitatori» («Besucherlöwen») geben, die von den Besuchern gewählt werden. Dabei sollen auch die Beiträge aus Russland und Israel zur Auswahl stehen. Möglicherweise wird es dann gar keine anderen Preise geben.

Streit bereits seit Monaten

Vergangene Woche hatte die Jury mitgeteilt, dass bei der Preisvergabe keine Länder berücksichtigt würden, deren Staats- oder Regierungschefs vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) mit Vorwürfen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert sind. Damit wären Russland und Israel wegen der Haftbefehle gegen Kremlchef Wladimir Putin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ausgeschlossen gewesen.

Russland war seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 in Venedig nicht mehr dabei. In diesem Jahr soll der russische Pavillon nun von Künstlern gestaltet werden, die in Verbindung mit der Regierung gebracht werden. Die Entscheidung ist international sehr umstritten. Die EU droht deshalb mit der Streichung von Zuschüssen in Millionenhöhe. Parallel zur Kunstbiennale gibt es in Venedig noch andere Biennalen wie zum Beispiel die Filmfestspiele im Sommer. Das Filmfestival ist von dem Streit nicht betroffen.

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