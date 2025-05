Kamerunische Künstlerin Koyo Kouoh gestorben

Venedig (dpa) - Die aus Kamerun stammende Künstlerin und Museumsleiterin Koyo Kouoh ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das teilte die Kunstbiennale in Venedig mit. Eigentlich sollte Kouoh im nächsten Jahr als erste Afrikanerin die 61. Auflage der Kunstausstellung in der italienischen Lagunenstadt kuratieren. Sie war zuletzt Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Mocaa) in der südafrikanischen Millionenmetropole Kapstadt.