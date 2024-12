Leitung der documenta 16 wird bekanntgegeben

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel wird an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) die Künstlerische Leitung der documenta 16 verkündet. In Vertretung der sechsköpfigen Findungskommission werden der Kunsthistoriker und Direktor des Museums Ludwig in Köln, Yilmaz Dziewior, und die Direktorin des Mori Art Museum in Tokio, Mami Kataoka, die Wahl begründen.