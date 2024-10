Land hält an Zeitplan für documenta 16 fest

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Hessens Kunstminister Timon Gremmels (SPD) hält aktuell an dem Zeitplan für die nächste documenta in Kassel fest. Das geht aus der Antwort seines Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag in Wiesbaden hervor. Die 16. Ausgabe der Weltkunstausstellung ist für die Zeit vom 12. Juni bis 19. September 2027 geplant. Allerdings stand nach dem Antisemitismus-Eklat um die documenta fifteen im Sommer 2022 und dem Rücktritt der gesamten Findungskommission Ende vergangenen Jahres eine Verschiebung im Raum.