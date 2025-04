Kathleen Reinhardt kuratiert 2026 Pavillon in Venedig

Berlin (dpa) - Die Direktorin des Georg Kolbe Museums in Berlin, Kathleen Reinhardt, soll den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig im kommenden Jahr kuratieren. Das teilte das Institut für Auslandsbeziehungen mit. Ein Auswahlgremium bestimmte sie demnach einstimmig als Kuratorin für den deutschen Beitrag bei dem weltbekannten Kunstereignis in Italien.