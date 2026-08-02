US-Schauspieler

«Big Pussy»: «Sopranos»-Star stirbt im Alter von 80 Jahren

In der Kultserie «Sopranos» verriet er als «Big Pussy» die Machenschaften von Mafia-Boss Tony an das FBI: Jetzt ist der US-Schauspieler Vincent Pastore gestorben.

Er startete seine Karriere spät und wurde oft als Mafia-Gangster gecastet: «Sopranos»-Star Vincent Pastore. (Archivbild) Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa
Er startete seine Karriere spät und wurde oft als Mafia-Gangster gecastet: «Sopranos»-Star Vincent Pastore. (Archivbild)

New York (dpa) - Er wurde oft als Mafia-Gangster gecastet, die «Sopranos» machten ihn zum Star: US-Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager Robert Attermann der «New York Times». Freunde hätten Pastore am Samstag tot in seinem Haus im New Yorker Stadtteil Bronx gefunden, hieß es.

Pastore hatte seine Schauspiel-Karriere erst mit über 40 begonnen - vorher hatte er laut «New York Times» als Limo-Chauffeur und Nachtclub-Manager gearbeitet und einen Club in New Rochelle (New York) besessen.

Die Schauspieler Matt und Kevin Dillon, die ihn demnach aus seiner Zeit als Chauffeur kannten, waren begeistert von seinem Charisma und überredeten ihn, an Castings teilzunehmen. So ergatterte der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln unter anderem Rollen in Martin Scorseses Klassiker «Goodfellas» (1990) und Woody Allens «Manhattan Murder Mystery».

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Seine Paraderolle: der toughe italienisch-amerikanische Gangster. Zum Star wurde Pastore als Kultfigur Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero in der legendären HBO-Serie «Die Sopranos». Vom Vertrauten des Mafia-Bosses Tony Soprano wird er in der Serie zum FBI-Informanten - und nach zwei Staffeln erwischt und ermordet. 

Pastore ist geschieden und hat eine Tochter.

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