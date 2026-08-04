Frontmann von Tokio Hotel

Bill Kaulitz: Männerkalender ist wieder voll

Bei Netflix läuft die neue Staffel «Kaulitz & Kaulitz». Bill will dort vorübergehend auf Männer verzichten. Was ist daraus geworden? Und wie lernt man als Promi eigentlich jemanden kennen?

Die dritte Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» läuft bei Netflix. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die dritte Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» läuft bei Netflix. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Bill Kaulitz (36) setzt beim Daten auf Instagram. Meistens lerne er neue Dates dort kennen, sagte der Musiker von Tokio Hotel («Changes», «Durch den Monsun»). Angemeldet sei er auch auf Raya, einer Plattform für Prominente. Dort habe er aber noch nie jemanden kennengelernt. Instagram habe den Vorteil, dass man dort mehr erfahre.

«Da kann ich dann genau sehen: Was haben die schon alles gemacht? In welchen Bildern sind sie getaggt, die sie nicht selber gepostet haben?», sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur. Bei Dating-Apps lade man dagegen nur seine fünf schönsten Fotos hoch. «Und darum: Instagram! Da schreibe ich so mit 30, 40 Männern.»

«Das wäre für mich eine Red Flag»

Übers Daten sprechen Bill und sein Zwilling Tom auch in der neuen Staffel ihrer Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz». In der Netflix-Serie sagt Bill anfangs, er wolle mal vorübergehend auf Männer verzichten. 

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Jetzt sagte Kaulitz in Berlin beim Interview: «Der Männer-Detox ist vorbei. Zum Glück.» Der Männerkalender sei wieder voll.

Was der Sänger bei potenziellen Dates eher nicht mag? Wenn sie komische Hobbys hätten oder sich beim Essen filmten. «Das wäre für mich eine Red Flag.» Geplant hat Bill aber einen anderen Detox vor der anstehenden Tour. Da wolle er mal zehn Tage auf Alkohol, Zigaretten und Handy verzichten.

Deutschlands wohl bekannteste Zwillinge: Bill und Tom Kaulitz. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Deutschlands wohl bekannteste Zwillinge: Bill und Tom Kaulitz. (Archivbild)

In der dritten Staffel ihrer Serie, die beim Streamingdienst Netflix läuft, verhandeln die Brüder mit Hilfe eines Lifecoaches auch ihre Beziehung zueinander noch einmal. Tom, der mit Model und Moderatorin Heidi Klum verheiratet ist, will sich nun weniger einmischen in Bills Datingleben.

Er würde sich für seinen Bruder jemanden wünschen, der so richtig im Leben stehe und wisse, was er wolle, sagte Tom, «der witzig ist - ihn zum Lachen bringt, das wäre toll. Und einfach ein angenehmer Mensch ist». Er gebe sich aber Mühe, nicht alles, was ihm durch den Kopf gehe, zu sagen. Er habe auch gelernt zu sagen, dass er seinen Bruder nicht immer beschützen müsse.

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