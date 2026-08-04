Bill Kaulitz: Männerkalender ist wieder voll

Berlin (dpa) - Bill Kaulitz (36) setzt beim Daten auf Instagram. Meistens lerne er neue Dates dort kennen, sagte der Musiker von Tokio Hotel («Changes», «Durch den Monsun»). Angemeldet sei er auch auf Raya, einer Plattform für Prominente. Dort habe er aber noch nie jemanden kennengelernt. Instagram habe den Vorteil, dass man dort mehr erfahre.

«Da kann ich dann genau sehen: Was haben die schon alles gemacht? In welchen Bildern sind sie getaggt, die sie nicht selber gepostet haben?», sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur. Bei Dating-Apps lade man dagegen nur seine fünf schönsten Fotos hoch. «Und darum: Instagram! Da schreibe ich so mit 30, 40 Männern.»

«Das wäre für mich eine Red Flag»

Übers Daten sprechen Bill und sein Zwilling Tom auch in der neuen Staffel ihrer Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz». In der Netflix-Serie sagt Bill anfangs, er wolle mal vorübergehend auf Männer verzichten.

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Jetzt sagte Kaulitz in Berlin beim Interview: «Der Männer-Detox ist vorbei. Zum Glück.» Der Männerkalender sei wieder voll.

Was der Sänger bei potenziellen Dates eher nicht mag? Wenn sie komische Hobbys hätten oder sich beim Essen filmten. «Das wäre für mich eine Red Flag.» Geplant hat Bill aber einen anderen Detox vor der anstehenden Tour. Da wolle er mal zehn Tage auf Alkohol, Zigaretten und Handy verzichten.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa Deutschlands wohl bekannteste Zwillinge: Bill und Tom Kaulitz. (Archivbild)

In der dritten Staffel ihrer Serie, die beim Streamingdienst Netflix läuft, verhandeln die Brüder mit Hilfe eines Lifecoaches auch ihre Beziehung zueinander noch einmal. Tom, der mit Model und Moderatorin Heidi Klum verheiratet ist, will sich nun weniger einmischen in Bills Datingleben.