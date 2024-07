Bisheriger Buchbestseller 2024: Heidenreichs «Altern»

Baden-Baden/Köln (dpa) - Die Autorin, Literaturkritikerin und frühere Fernsehmoderatorin Elke Heidenreich hat mit ihrem Essay-Buch übers Älterwerden den bisherigen Bestseller des Jahres in Deutschland gelandet. «Für das erste Halbjahr ist "Altern" das erfolgreichste Buch», teilte Media Control mit. Das tiefsinnige Werk, veröffentlicht vom Hanser Berlin Verlag, habe seit Jahresbeginn viele Herzen berührt, schrieb Media Control als Ersteller der Buch-Bestsellerlisten dazu auf Instagram. Heidenreich (81) beleuchte in «Altern» das Thema des Altwerdens sehr persönlich und lebensklug.

«Altern» sei so erfolgreich, der Abstand zu den anderen bisherigen Bestsellern des Jahres sei deutlich, hieß es am Montag von Media Control in Baden-Baden. Platz zwei bei den Hardcover-Halbjahressiegern erreicht das Caspar-David-Friedrich-Buch «Zauber der Stille» von Florian Illies (Verlag S. Fischer), den dritten Rang nimmt der Carl-Mørck-Thriller «Verraten» von Jussi Adler-Olsen ein (dtv Verlagsgesellschaft).