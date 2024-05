Elke Heidenreich: «Ich bin keine nette Alte»

Im Rückblick auf ihre schwierige Jugend scheint ihr heutiges Alter geradezu als eine Gnade: «Alles über sechzig ist ein Geschenk, fast alles unter dreißig eine Quälerei.» Auf eine trostlos unglückliche Kindheit folgten orientierungslose Herz-Schmerz-Jugendjahre «Wie viel sinnlos verschwendete Lebenszeit, heulend im Bett und nächtelang am Tagebuch.» Das Problem mit der Jugend sei eben leider, dass sie zu früh käme: «Ach ja, die Jugend wäre schön, wenn sie etwas später käme und wir schon etwas klüger wären, oder? An die Jungen ist sie ja geradezu verschwendet!»

In dem locker strukturierten und flott geschriebenen Buch wird man von Elke Heidenreich keine Fitness- und Schönheitstipps erwarten. Schließlich verabscheut sie den «verblödeten» Schönheits- und Jugendkult unserer Zeit aus ganzem Herzen. Dass ihr Gesicht fast faltenlos geblieben sei, verdanke sie nicht etwa der Chirurgie, sondern einem ererbten guten Bindegewebe: «Ich will kein Kunstprodukt sein, ich will ICH sein, mit meinen Haaren, die immer schon mausig waren und nun wunderbarerweise fast nicht grau werden.» Was den Charakter angehe, so ändere er sich im Alter nicht mehr. Nach wie vor gehe ihr das «Gesunde, woke, Brave» auf den Wecker: «Ich bin keine nette Alte.»