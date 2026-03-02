Filmtrophäe

«Blood & Sinners» holt Hauptpreis bei Actor Awards

Neben TV-Produktionen wie «The Pitt» und «The Studio» sichern sich Michael B. Jordan und Jessie Buckley eine Trophäe von Hollywoods Schauspielerverband. Ist das schon ein Ausblick auf Oscar-Gewinner?

Die Irin Jessie Buckley holte sich einen Actor Award für ihre Darstellung in «Hamnet». Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Die Irin Jessie Buckley holte sich einen Actor Award für ihre Darstellung in «Hamnet».

Los Angeles/New York (dpa) - Bei den als Oscars-Vorboten geltenden Actor Awards hat das Vampir-Drama «Blood & Sinners» den Preis für das beste Kinofilm-Ensemble gewonnen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild / SAG) mit seinen über 118.000 stimmberechtigten Mitgliedern. Er setzte sich damit unter anderem gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Als beste Hauptdarstellerin wurde am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) Jessie Buckley für «Hamnet» ausgezeichnet. Nominiert waren unter anderem auch Kate Hudson («Song Sung Blue») und Emma Stone («Bugonia») gewesen. In den Kategorien der besten Nebenrollen gewannen Amy Madigan («Weapons») und Jean Penn («One Battle After Another»). 

Die früher SAG-Awards genannte Verleihung vergibt auch Preise an TV-Produktionen. In der Topsparte um den Ensemble-Preis setzte sich die Besetzung der Drama-Serie «The Pitt» durch. Auch hier sahnte mit Noah Wyle der Hauptdarsteller zusätzlich die Trophäe für die beste männliche Hauptrolle ab. Beste Drama-Hauptdarstellerin wurde Keri Russell für «Diplomatische Beziehungen».

Als beste Comedy-Serie dominierte «The Studio» die Verleihung: Hier räumten sowohl das Gesamt-Ensemble, Schauspieler Seth Rogen und die erst Ende Januar verstorbene Schauspielerin Catherine O'Hara jeweils Preise ab. Michelle Williams und Owen Cooper wurden für «Dying for Sex» und «Adolescence» als beste Hauptdarsteller einer Miniserie ausgezeichnet. 

Die zum 32. Mal vergebenen Actor Awards zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Indikator für die am 15. März anstehende Oscar-Verleihung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Adrien Brody und Mikey Madison als Oscar-«Presenter» benannt
Filmpreise

Adrien Brody und Mikey Madison als Oscar-«Presenter» benannt

Mitte März werden die Oscars verliehen. Nun benennt die Filmakademie die ersten Helfer, die bei der Gala als «Presenter» auf der Bühne stehen. Den Auftakt machen vier Oscar-Preisträger.

19.02.2026

Was man über Shootingstar Jessie Buckley wissen sollte
Filmschauspielerin des Jahres?

Was man über Shootingstar Jessie Buckley wissen sollte

Von der Talentshow-Kandidatin zum gefeierten Filmstar: Mit ihrer emotionalen Darstellung in «Hamnet» ist Jessie Buckley derzeit auf Oscar-Kurs - und überall Gesprächsthema.

31.01.2026

Oscar-Rekord: 16 Nominierungen für «Blood & Sinners»
Auszeichnungen

Oscar-Rekord: 16 Nominierungen für «Blood & Sinners»

So viele Nominierungen gab es noch nie für einen Film: Das Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» ist der große Oscar-Favorit, vor «One Battle After Another». Deutsche Chancen sind diesmal minimal.

22.01.2026

17 Nominierungen für «Blood & Sinners» bei US-Kritikerpreis
Trophäensaison

17 Nominierungen für «Blood & Sinners» bei US-Kritikerpreis

Das Vampir-Drama «Blood & Sinners» hat bei den Critics Choice Awards die meisten Gewinnchancen, gefolgt von dem Thriller «One Battle After Another». Hans Zimmer ist mit der Musik für «F1» im Rennen.

05.12.2025

Daniel Radcliffe gewinnt Musical-Preis Tony Award
Broadway

Daniel Radcliffe gewinnt Musical-Preis Tony Award

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Der ehemalige Harry-Potter-Star ist nun einer der Ausgezeichneten.

17.06.2024