«Blood & Sinners» mit Rekordzahl an Oscar-Nominierungen

Los Angeles (dpa) - Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» von Ryan Coogler als großer Favorit ins Oscar-Rennen - und übertrumpft damit die bisherigen Rekordhalter.

14 Gewinnchancen hatten in der langen Oscar-Geschichte der Klassiker «Alles über Eva» von 1950, der Blockbuster «Titanic» im Jahr 1998 und zuletzt das Film-Musical «La La Land» (2017). Die Zahl der Kategorien, in denen die Filmpreise verliehen werden, hat sich in der Geschichte der Oscars allerdings immer mal wieder leicht verändert.

Auf den Plätzen folgten bei den diesjährigen Nominierungen der Film «One Battle after Another» mit 13 Nominierungen sowie «Frankenstein», «Marty Supreme» und «Sentimental Value» jeweils mit 9.

Deutscher Film schafft es nicht die Nominierungs-Endrunde

Zu den nominierten Schauspielern und Schauspielerinnen gehören Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Jessie Buckley, Emma Stone und Kate Hudson.