Renommierte Auszeichnung

«One Battle After Another» dominiert Bafta-Nominierungen

14 Nominierungen für «One Battle After Another»: Der Politthriller mit DiCaprio ist der Favorit der diesjährigen Baftas. Welche Stars dürfen noch auf eine Trophäe hoffen?

Am 22. Februar werden die Baftas in London vergeben. (Symbolbild) Foto: Ian West/PA Wire/dpa
Am 22. Februar werden die Baftas in London vergeben. (Symbolbild)

London (dpa) - Mit 14 Nominierungen geht der Film «One Battle After Another» bei den diesjährigen renommierten Britischen Filmpreisen (Baftas) als Favorit ins Rennen. Der schwarzhumorige Politthriller von Paul Thomas Anderson wurde unter anderem in den Kategorien bester Film, bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) und bestes Drehbuch nominiert.

Das musikalische Vampir-Südstaatendrama «Blood and Sinners», das mit einem Rekord von 16 Nominierungen als Favorit bei den Oscars gehandelt wird, hat hingegen 13 Mal die Chance, einen Bafta mit nach Hause zu nehmen. In der Kategorie Bester Film konkurrieren die beiden hochgelobten Streifen mit «Hamnet», «Marty Supreme» (jeweils elf Nominierungen) und «Sentimental Value» (acht Nominierungen).

DiCaprio und Chalamet haben Chance auf Auszeichnung

Eine Chance auf den Bafta für den besten Hauptdarsteller haben neben DiCaprio unter anderem die Stars Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Michael B. Jordan («Blood and Sinners») und Ethan Hawke («Blue Moon»). Als beste Hauptdarstellerin wurden etwa Kate Hudson («Song Sung Blue»), Chase Infiniti («One Battle After Another») und Emma Stone («Bugonia») nominiert.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 22. Februar in der Royal Festival Hall in London bekanntgegeben. Moderiert wird das Event in diesem Jahr von Schauspieler Alan Cumming.

