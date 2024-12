Böhmermann bezweifelt, dass die Welt früher besser war

Köln (dpa) - Jan Böhmermann ist sich unsicher, ob die Welt früher wirklich so viel besser war als heute. «War die Welt früher in einem besseren Zustand? Oder haben wir nur nicht gesehen, in welchem Zustand sie ist?», sagte der Moderator in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Er sei sich da nicht so sicher.