Traditionen

Bolzplatz-Spiele und Schaustellerei sind jetzt Kulturerbe

Fünf Traditionen schaffen es neu in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes – vom Bolzplatz über den Martinszug bis zum Maßanzug. Die Liste zählt nun 173 Einträge.

Bolzplätze prägen das Miteinander in Deutschland. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Bolzplätze prägen das Miteinander in Deutschland. (Archivbild)

Bonn (dpa) - Das Kicken auf dem Bolzplatz und das handwerkliche Anfertigen von Herrenbekleidung zählen nun zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das teilten die Kulturministerkonferenz, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Deutsche Unesco-Kommission mit. Das entsprechende bundesweite Verzeichnis sei um fünf Traditionen erweitert worden.

Neu hinzukamen demnach neben der Bolzplatzkultur und dem Herrenschneiderhandwerk auch die Martinsumzüge mit Laternen im Rheinland, die Schaustellerkultur auf Volksfesten sowie die traditionelle kleine Küstenfischerei an der Ostseeküste und in den Boddengewässern.

Wer auf einem Bolzplatz gekickt hat, hat etwas für das Leben gelernt. (Archivbild) Foto: Paul Zinken/dpa
Wer auf einem Bolzplatz gekickt hat, hat etwas für das Leben gelernt. (Archivbild)

Bolzplätze werden in der Neueintragung als «Schule des Lebens» gewürdigt. «Als offener und niedrigschwelliger Begegnungsraum bringt der Bolzplatz Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammen und fördert soziale Kompetenzen wie Fairness, Teamfähigkeit und Konfliktlösung», heißt es darin. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Alltag, Handwerk und Brauchtum

Ähnlich bedeutsam werden die anderen Neuzugänge auf der Liste beschrieben. Das Herrenschneiderhandwerk etwa präge als «identitätsstiftende Praxis» seit Jahrhunderten das Erscheinungsbild von Herrenbekleidung und wirke über Mode hinaus in Kunst und Alltagskultur. 

Seit 2003 gibt es ein Abkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes der Unesco, der für Kultur zuständigen Organisation der Vereinten Nationen. Deutschland ist seit 2013 Vertragspartei. 

Das bundesweite Verzeichnis soll «kreative, inklusive und innovative» Kulturformen würdigen. Es ist kein Verzeichnis der Unesco, sondern Deutschlands. Einträge aus den nationalen Verzeichnissen können aber für eine von drei internationalen Unesco-Listen vorgeschlagen werden.

Das deutsche Verzeichnis umfasst mit den Neuzugängen mittlerweile 173 kulturelle Ausdrucksformen, die in Deutschland weitergegeben werden. Hinterlegt sind unterschiedlichste Traditionen – von der Berliner Technokultur bis zum Bergsteigen in Sachsen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brennkunst, Glockenguss und Glockenmusik als Kulturerbe
Brauchtum

Brennkunst, Glockenguss und Glockenmusik als Kulturerbe

Das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes ist um Beiträge aus Baden-Württemberg erweitert worden. Es geht um Handwerk und Musik.

26.03.2025

Feier für Techno und Weißstickerei als Kulturerbe
Auszeichnungen

Feier für Techno und Weißstickerei als Kulturerbe

In einem Wiesbadener Barockschloss steht Dr. Mottes Technomusik auf dem Programm. Sechs neue Einträge in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes werden hier gewürdigt.

22.10.2024

Kulturpolitik

Techno und Bergsteigen jetzt Kulturerbe

13.03.2024

Unesco

Techno und Bergsteigen jetzt Kulturerbe

Das immaterielle Kulturerbe in Deutschland hat Zuwachs bekommen. Neben der Berliner Technokultur wurden auch zahlreiche andere regionale Traditionen in das Verzeichnis aufgenommen.

13.03.2024

Kunsthandwerk

Schwälmer Weißstickerei wird immaterielles Kulturerbe

Die Schwälmer Weißstickerei wird zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Das traditionelle Kunsthandwerk ist bereits das Dritte in Hessen.

13.03.2024