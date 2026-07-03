Musik

«Bonjour, Pardon, Merci»: Céline Dion bringt neues Lied raus

Die Hit-Sängerin Céline Dion musste in ihrem Leben selbst Höhen und Tiefen erleben. Nun bringt sie ein neues Lied heraus, das von Liebe, Verzeihen und Dankbarkeit erzählt.

Superstar Dion erzählt in ihrer neuen Single von Liebe und Dankbarkeit. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Superstar Dion erzählt in ihrer neuen Single von Liebe und Dankbarkeit. (Archivbild)

Paris (dpa) - Der kanadische Superstar Céline Dion hat vor dem Bühnen-Comeback eine neue Single veröffentlicht. «Bonjour, Pardon, Merci» handelt von Liebe und Dankbarkeit. Das eingängige Lied, in dem Trauer und Schwere mitschwingen, ist französischen Medienberichten zufolge von einem hawaiianischen Gebet inspiriert. 

Das animierte Musikvideo zur Single ist eher schlicht gehalten, vor allem in Schwarz und Gold gefärbt und zeigt die französischen Textzeilen.

Inspiration von einem Gebet

Geschrieben hat den Song der französische Songwriter Ycare gemeinsam mit Renaud Rebillaud. Ycare habe das Lied an Ho'oponopono angelehnt, ein Gebet aus Hawaii, das daraus bestehe, jeden Morgen vor dem Meer zu sagen: Entschuldige, Danke, Ich liebe dich, «so als würden wir unsere unsichtbare Last ablegen», zitierte der «Parisien» aus einer Notiz. Er habe dann einen Text über Resilienz und Dankbarkeit geschrieben, berichtete der «Figaro».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die 58-jährige Dion erzählt in dem Lied von den Höhen und Tiefen des Lebens. «Wenn das Leben mich in Schwärze kleidet, ja dann vergebe ich ihm», singt sie etwa. Oder setzt zu den mutmachenden Worten an: «Und wenn du auch manchmal Angst hast, nicht genug von Innen zu strahlen», um dann in den Refrain überzugehen, zu grüßen, zu verzeihen, zu danken und Liebe auszusprechen.

Großes Bühnen-Comeback im Herbst

Nach sechs Jahren Pause will Dion im Herbst erstmals wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Weitere zehn Auftritte soll es zwischen dem 8. und 29. Mai im nächsten Jahr geben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schweizer liebäugeln mit Céline Dion als ESC-Stargast
Eurovision Song Contest

Schweizer liebäugeln mit Céline Dion als ESC-Stargast

Céline Dion als Stargast beim nächsten Eurovision Song Contest? Möglich sei das, sagt ein Co-Produzent. Dion und die Schweiz verbindet eine besondere ESC-Geschichte.

01.09.2024

Céline Dion will ihre Musik nicht von Trump nutzen lassen
US-Wahlkampf

Céline Dion will ihre Musik nicht von Trump nutzen lassen

Bei einem Wahlkampfauftritt der US-Republikaner wird ein Lied von Céline Dion gespielt. Deutet das auf eine Unterstützung der Sängerin für Donald Trump hin? Die Kanadierin wehrt sich.

11.08.2024

Weltbühne für Céline Dion - Star singt bei Olympia-Eröffnung
Comeback

Weltbühne für Céline Dion - Star singt bei Olympia-Eröffnung

Singt Céline Dion bei der Olympia-Eröffnung? Seit Tagen war darüber spekuliert worden - in Paris feiert der kranke Star nun ein triumphales Comeback.

27.07.2024

Sängerin

Céline Dion bei Premiere von Doku «I Am: Céline Dion»

Bei Céline Dion wurde 2022 eine seltene Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Die Sängerin spricht in einer neuen Doku auch über die Beschwerden. Nun war der Star bei der Filmpremiere in New York dabei.

18.06.2024

Leute

Helene Fischer würde gerne mal mit Celine Dion singen

22.09.2023