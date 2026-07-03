«Bonjour, Pardon, Merci»: Céline Dion bringt neues Lied raus

Paris (dpa) - Der kanadische Superstar Céline Dion hat vor dem Bühnen-Comeback eine neue Single veröffentlicht. «Bonjour, Pardon, Merci» handelt von Liebe und Dankbarkeit. Das eingängige Lied, in dem Trauer und Schwere mitschwingen, ist französischen Medienberichten zufolge von einem hawaiianischen Gebet inspiriert.

Das animierte Musikvideo zur Single ist eher schlicht gehalten, vor allem in Schwarz und Gold gefärbt und zeigt die französischen Textzeilen.

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Inspiration von einem Gebet

Geschrieben hat den Song der französische Songwriter Ycare gemeinsam mit Renaud Rebillaud. Ycare habe das Lied an Ho'oponopono angelehnt, ein Gebet aus Hawaii, das daraus bestehe, jeden Morgen vor dem Meer zu sagen: Entschuldige, Danke, Ich liebe dich, «so als würden wir unsere unsichtbare Last ablegen», zitierte der «Parisien» aus einer Notiz. Er habe dann einen Text über Resilienz und Dankbarkeit geschrieben, berichtete der «Figaro».

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Die 58-jährige Dion erzählt in dem Lied von den Höhen und Tiefen des Lebens. «Wenn das Leben mich in Schwärze kleidet, ja dann vergebe ich ihm», singt sie etwa. Oder setzt zu den mutmachenden Worten an: «Und wenn du auch manchmal Angst hast, nicht genug von Innen zu strahlen», um dann in den Refrain überzugehen, zu grüßen, zu verzeihen, zu danken und Liebe auszusprechen.

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