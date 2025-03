Boris Becker schreibt über «schmerzhafteste Erfahrungen»

Mailand/Berlin (dpa) - Mehr als sieben Monate hat der Ex-Tennisprofi Boris Becker in britischen Gefängnissen verbracht. Über seine Zeit hinter Gittern hat der dreifache Wimbledon-Sieger nun ein Buch geschrieben. Dafür sei er in die «schmerzhaftesten Erfahrungen» seines Lebens eingetaucht, schrieb der 57-Jährige bei Instagram. Unter dem Titel «Inside. Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen» soll das Buch am 10. September beim Ullstein Verlag erscheinen.