Britischer Dichter Benjamin Zephaniah gestorben

London (dpa) - Der britische Dichter Benjamin Zephaniah ist tot. Der aus der Serie «Peaky Blinders» bekannte Künstler sei im Alter von 65 Jahren gestorben, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf sein Management. Vor acht Wochen sei ein Gehirntumor bei ihm diagnostiziert worden. Der Künstler veröffentlichte mehrere Bücher und war in der Serie «Peaky Blinders» in der Rolle des «Jeremiah Jesus» zu sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Im Jahr 2003 lehnte er die Aufnahme in den «Order of the British Empire» ab mit Verweis auf die Geschichte des British Empire und des Sklavenhandels. Er habe oft zu Rassismus und Bildung Stellung bezogen, schrieb PA. Vor einigen Jahren veröffentlichte er seine Autobiografie «The Life and Rhymes of Benjamin Zephaniah». Er hat etwa auch das Kinderbuch «Talking Turkeys» geschrieben.