Pop-Ikone

Britney Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Mit Hits wie «Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» wurde Britney Spears zum Superstar, doch Fans machen sich schon lange Sorgen um sie. Jetzt gibt es einen «bedauerlichen Vorfall».

Die US-Sängerin Britney Spears ist in Kalifornien kurzzeitig festgenommen worden. (Archivbild) Foto: Kay Blake/ZUMA Wire/dpa
Los Angeles (dpa) - Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging. 

Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde zunächst nicht offiziell an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Quellen aus den Ermittlungskreisen berufen, vermuteten die Einsatzkräfte das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt. 

Sprecherin: «Bedauerlicher Vorfall»

«Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar», hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.»

Ihre Söhne und die ihr am nahe stehendsten Menschen würden Zeit mit verbringen und «einen überfälligen Plan entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefunden ermöglicht», hieß es weiter. 

Spears gehört mit Superhits wie «Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 90er und 2000er Jahren große Erfolge. Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er Jahre kam Spears unter Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde.

