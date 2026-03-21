Nach Militärdienst

BTS zurück auf der Bühne – Mega-Konzert in Seoul

Nach fast vier Jahren Pause feiern die K-Pop-Stars ihr Comeback vor riesigem Publikum – und live auf Netflix. Das neue Album wird gleich am ersten Tag zum Verkaufserfolg.

Nach vier Jahren Pause wird BTS beim ersten Auftritt in Seoul mit viel Jubel empfangen. Foto: Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP/dpa
Nach vier Jahren Pause wird BTS beim ersten Auftritt in Seoul mit viel Jubel empfangen.

Seoul (dpa) - Die K-Pop-Superstars von BTS haben ihr lang erwartetes Comeback auf dem historischen Gwanghwamun-Platz in Seoul gegeben. Das rund einstündige Konzert wurde live in aller Welt auf Netflix gezeigt.

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Vor der Kulisse des historischen Gyeongbokgung-Palastes präsentierten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook erstmals auch Songs ihres neuen Albums «Arirang», benannt nach einem bekannten Volkslied. 

«Es war eine lange Reise» 

Von der Bühne aus ließ die Band ihre «Army», wie die BTS-Fangemeinde genannt wird, wissen: «Es war eine lange Reise, aber jetzt sind wir endlich hier.» Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 260.000 Besucher rund um den Platz erwartet.

Die Polizei erwartete im Vorfeld rund 260.000 Menschen rund um den Konzert-Platz. Foto: Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP/dpa
Die Polizei erwartete im Vorfeld rund 260.000 Menschen rund um den Konzert-Platz.

Zugleich bedankten sich die Musiker bei den Fans, die das Konzert weltweit auf Netflix verfolgten. «Wir haben hart daran gearbeitet, eine reifere und weiterentwickelte Version von BTS zu zeigen», hieß es. 

Fast vier Millionen verkaufte Alben am ersten Tag 

Das neue Album mit 14 Titeln war am Vortag erschienen und verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die BTS-Agentur Big Hit Music. Auch setzte es sich an die Spitze der iTunes-Albumcharts in zahlreichen Ländern durch.

Das neue Album «Arirang» verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal. Foto: Uncredited/Big Hit Music via AP/dpa
Das neue Album «Arirang» verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal.

Auf das Comeback warteten Fans weltweit fast vier Jahre. Seit Ende 2022 hatten die Mitglieder nacheinander ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst absolviert. Rapper Suga diente in einer sozialen Einrichtung statt bei der Armee – in Ausnahmefällen ist das in Südkorea gestattet. Der Hype um die Rückkehr der «Bangtan Sonyeondan» (zu Deutsch etwa «kugelsichere Pfadfinder») war enorm. 

Im Juli Konzerte in Deutschland geplant 

Nach dem Konzert geht es für BTS weiter: Am 27. März erscheint die Netflix-Dokumentation «BTS: The Return» über die Entstehung des Albums. Im April startet die Gruppe ihre Welttournee, die im Juli auch in die Münchner Allianz-Arena führt.

Die «Army» jubelte der Band zu. Foto: Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP/dpa
Die «Army» jubelte der Band zu.

Die sieben BTS-Mitglieder haben der südkoreanischen Popmusik seit ihrem Debüt 2013 zum globalen Durchbruch verholfen. Ihre 2020 erschienene Hitsingle «Dynamite» erreichte allein auf YouTube innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millionen Aufrufe.

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