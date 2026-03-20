Was BTS zu einer der erfolgreichsten Bands macht

Seoul (dpa) - Kurz vor dem wohl größten musikalischen Comeback der letzten Jahre verwandelt sich das Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt in eine riesige Outdoor-Bühne. Am Gwanghwamun-Platz in Seoul wird die Erfolgsband BTS diesen Samstag nach knapp vier Jahren ihr erstes Konzert geben, über eine halbe Million Zuschauer werden Schätzungen der Behörden nach erwartet. Um Massenanstürme zu vermeiden, wird der Verkehr in der Innenstadt weitgehend gesperrt, U-Bahn-Stationen geschlossen und mehrere tausend Einsatzkräfte der Polizei mobilisiert.

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BTS ist zweifellos eine Band der Superlative. Die sieben Mitglieder haben der südkoreanischen Popmusik seit ihrem Debüt 2013 endgültig zum globalen Durchbruch verholfen. Ihre 2020 erschienene Hitsingle «Dynamite» erreichte allein auf YouTube innerhalb von 24 Stunden über 100 Millionen Aufrufe. Zudem ist BTS die erste K-Pop-Band, die den ersten Platz der Billboard Hot 100 erreicht haben. Mehr als 20 Einträge lassen sich im Guinnessbuch der Rekorde zu BTS finden.

Foto: -/YNA/dpa Am Gwanghwamun-Platz in Seoul wird die Band BTS ihr Comeback-Konzert geben. Es wird weltweit via Netflix übertragen.

Auch Popstars müssen Militärdienst absolvieren

Doch auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs ist es ruhig um die Erfolgsband geworden. Denn durch den in ihrem Heimatland für jeden männlichen Staatsbürger verpflichtenden Militärdienst mussten die Jungs eine mehrjährige Pause einlegen. Im Dezember 2022 trat Sänger Jin seinen Wehrdienst an, später folgten ihm die restlichen Bandmitglieder. Einer von ihnen, der 33-jährige Rapper Suga, diente in einer sozialen Einrichtung statt bei der Armee – in Ausnahmefällen ist dies in Südkorea gestattet.

Doch wegen der historischen Teilung der koreanischen Halbinsel in die Staaten Nord- und Südkorea, die nach Ende des Koreakriegs (1950-1953) niemals einen Friedensvertrag unterzeichnet haben, wird der Wehrdienst im ostasiatischen Tigerstaat extrem ernst genommen. Stars, die versucht haben, ihrer staatsbürgerlichen Pflicht zu entgehen – etwa, indem sie kurz zuvor eine andere Nationalität beantragt haben – werden von der südkoreanischen Öffentlichkeit äußerst kritisch beäugt.

Foto: -/kyodo/dpa Die BTS-Mitglieder haben während der letzten Jahre ihren Militärdienst absolviert. Im letzten Juni wurden RM (l) und V von der Armee entlassen. (Archivfoto)

Die meisten Bands allerdings, die durch ihren Wehrdienst zu einer Öffentlichkeitspause gezwungen wurden, haben nie mehr ihre vorherige Popularität erreicht. BTS dürfte allerdings als Ausnahme die Regel bestätigen. Das Warten auf das Comeback der «Bangtan Sonyeondan», wie die Gruppe ursprünglich hieß (zu Deutsch «kugelsichere Pfadfinder») hat einen regelrechten Hype ausgelöst.

Album, Konzerte, Netflix-Doku

Am Freitag erscheint von BTS zunächst das 14 Tracks starke Album «Arirang». Der Titel ist dem traditionellen, koreanischen Volkslied gleichen Namens entlehnt. Darauf folgt das Comeback-Konzert der Südkoreaner in Seoul, welches via Netflix weltweit live übertragen wird.

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Ein paar Tage später folgt schließlich das Release einer Netflix-Dokumentation, ehe BTS im April zu einer Welttournee aufbricht – im Juli auch mit einem Stopp in der Münchner Allianz-Arena.

Was einst mit Musik begann, hat sich für Südkorea längst zu einer wichtigen Wirtschaftsbranche entwickelt. Im Fahrwasser von K-Pop erlangten auch südkoreanische Serien und Kinofilme globale Beachtung, genau wie Kosmetikprodukte oder die koreanische Küche.

Wachstumsmotor K-Pop

Der Erfolg beruht zumindest in Teilen auch auf einem staatlichen Masterplan. Im Zuge der asiatischen Finanzkrise Ende der 1990er brach das Wirtschaftswachstum Südkoreas massiv ein. Die Regierung suchte händeringend nach neuen Wachstumsmotoren – und setzte dabei schon bald auf den Kulturexport. Gezielt förderte der Staat Musiklabels, finanzierte internationale Konzerte und half auch beim Marketing.

Was überhaupt das typisch «Koreanische» an K-Pop ist, darüber streiten sich seit jeher die Geister. Die Grenzen sind schließlich fließend: Schon in den Nullerjahren haben Produzenten aus dem Ausland, darunter auffällig viele Skandinavier, die Genre-übergreifenden Beats geliefert. Die Lyrics vieler K-Pop-Songs werden zudem oft auf Englisch verfasst, um ein globales Publikum zu erreichen. Mittlerweile gibt es auch etliche K-Pop-Bands mit mehrheitlich nicht-koreanischen Mitgliedern.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Die Band BTS kommt zu den 64th Annual Grammy Awards im Jahr 2022. Bald werden die Südkoreaner erneut international durchstarten. (Archivfoto)

Warum BTS keine typische K-Pop-Band ist

Dass ausgerechnet BTS zur erfolgreichsten K-Pop-Band werden würde, war keineswegs absehbar. Tatsächlich ist die Gruppe kein typisches Industrieprodukt, wie es viele andere Bands des Genres sind. Die sieben Mitglieder schreiben ihre Songs größtenteils selbst und haben dabei erheblichen kreativen Einfluss – vom Coverdesign bis hin zur Musikproduktion.

Zudem gelang ihnen ihr Durchbruch als regelrechte Underdogs, denn ihr Label BigHit Entertainment war damals im Vergleich zu den großen K-Pop-Agenturen noch ein kleines Unternehmen. Ebenso ist besonders, dass die Mitglieder von BTS sich immer wieder auch zu sensiblen Themen geäußert haben, etwa Depressionen, Selbstakzeptanz und dem Umgang mit gesellschaftlichem Druck.