Céline Dion überrascht mit Auftritt bei den Grammys

Demnach kam sie bei der 66. Grammy-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles unter tosendem Applaus auf die Bühne, um das beste Album des Jahres zu präsentieren.

Ort in Neuseeland stört sich an zu lauten Céline-Dion-Songs

Deshalb hatte die «My Heart Will Go On»-Sängerin alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer «Courage World Tour» in Europa abgesagt. Die Musikerin hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie ihren Kampf gegen ihre Krankheit in dem Dokumentarfilm «I Am: Celine Dion» festhalten wolle.