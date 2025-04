«Charlie Hebdo»-Zeichner widmet deutschem Gemälde Comic

Köln (dpa) - Der französische Zeichner Luz hat ein expressionistisches Gemälde aus Deutschland zum Thema eines Comic-Romans gemacht. In «Zwei weibliche Halbakte» erzählt er die Geschichte des gleichnamigen Werks von Otto Mueller als Graphic Novel. Das um 1919 in Berlin entstandene Bild wurde 1937 von den Nazis in der Münchner Ausstellung «Entartete Kunst» gezeigt.