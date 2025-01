Ausstellungen erinnern an «Charlie Hebdo»-Anschlag

Frankfurt/Main (dpa) - Zehn Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion von «Charlie Hebdo» in Paris erinnern zeitgenössische Karikaturisten in Deutschland an ihre getöteten französischen Kollegen. In fünf Städten sind von heute an Cartoons, Karikaturen und andere Werke zu sehen, die sich mit den terroristischen Angriffen Anfang 2015 sowie mit dem Thema Kunstfreiheit im Allgemeinen beschäftigen.