Christopher Nolan schätzt professionelle Filmkritik

New York (dpa) - Hollywood-Regisseur Christopher Nolan bekam nach eigenen Angaben während eines Workouts die Lästereien des Trainers über einen seiner Filme zu hören. Er habe auf seinem Fitnessrad trainiert und sei «am Sterben» gewesen, schilderte der 53-Jährige bei seiner Dankesrede für die Auszeichnung als bester Regisseur des New Yorker Filmkritiker-Verbands. «Und der Trainer fing an, über einen meiner Filme zu sprechen und sagte: "Hat das jemand gesehen? Das sind ein paar Stunden meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme!"»