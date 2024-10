Berichte: Tom Holland im Gespräch für neuen Nolan-Film

Berlin (dpa) - Der britische Schauspieler Tom Holland («Spider-Man: No Way Home») ist Berichten zufolge für eine Rolle im neuen Film von Star-Regisseur Christopher Nolan (54) im Gespräch. Wie die Branchenblätter «Variety», «The Hollywood Reporter» und «Deadline» berichteten, würde der 28-Jährige an der Seite von Schauspieler Matt Damon (54) spielen.