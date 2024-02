Tom Cruise und Iñárritu erwägen Filmprojekt

Cruise war im vorigen Jahr in dem Blockbuster «Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins» als Geheimagent Ethan Hunt auf der Leinwand zu sehen. 2022 sahnte er mit «Top Gun: Maverick» in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick an den Kinokassen ab. 2020 hatten der Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS verkündet. Bei dem Weltraum-Film soll Doug Liman («Die Bourne Identität») Regie führen. Ein Termin dafür ist bislang nicht bekannt.