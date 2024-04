Nach Oscar-Gewinn: Emma Stone will Film mit Ehemann drehen

Los Angeles (dpa) - Die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Stone (35) möchte mit ihrem Ehemann Dave McCary bei einem Filmprojekt gemeinsame Sache machen. Stone könnte für das Studio Universal Pictures die Hauptrolle in einem noch titellosen Film übernehmen, bei dem McCary (38) Regie führen soll, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Freitag (Ortszeit).

Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes treten Stone und Regisseur Giorgos Lanthimos mit ihrem gemeinsamen Film «Kinds of Kindness» im Wettbewerb an. Ende Februar war bekannt geworden, dass sie ein weiteres Spielfilmprojekt in Angriff nehmen wollen.