Darum war Bill Kaulitz nicht beim «HeidiFest» dabei

München (dpa) - Wieso war Bill Kaulitz nicht beim «HeidiFest»? Während sich Prominente kurz vor dem Oktoberfest bei der zweiten Ausgabe von Heidi Klums Pre-Wiesn-Party im Münchner Hofbräuhaus amüsierten, fehlte ihr Schwager. Nun hat der Tokio-Hotel-Sänger im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erklärt, warum er nicht dabei war: Er sei beruflich in Los Angeles gewesen. Sein Fehlen hatte Spekulationen über einen möglichen Streit mit seiner Schwägerin ausgelöst.

«Ich habe es leider nicht geschafft», sagte der 37-Jährige. Er habe eine Kampagne fotografiert. Um welches Projekt es sich handelt, dürfe er noch nicht verraten. «Ich habe eine große Kampagne geshootet – und ich habe einen vollen Terminkalender.» Der Sänger betonte: «Es ist ja auch nicht das "Bill-Fest", es ist das "HeidiFest".»

Foto: Felix Hörhager/dpa Ohne Bill, dafür mit Ehemann Tom feierte Heidi Klum im Hofbräuhaus. (Archivbild)

Sein Bruder Tom Kaulitz machte an der Seite seiner Ehefrau Heidi Klum am vergangenen Donnerstag Party. «Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was getrunken, stand wieder auf den Tischen und hab getanzt», sagte er im Podcast. Viele Gäste hätten ihn gefragt, wo Bill sei. Einige hätten sich bei ihm beschwert, weil sie eigentlich ein Foto mit Bill gewollt hätten. «Da dachte ich schon: Ja, ist gut!»

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