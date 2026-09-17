Klum feiert «HeidiFest» - und wartet auf die Stargäste

München (dpa) - Mit großem Tamtam hat Model Heidi Klum zum zweiten Mal zum «HeidiFest» ins Münchner Hofbräuhaus geladen. Die 53-Jährige kam im knallgelben Dirndl und mit einer Rikscha zu ihrer Vor-Wiesn-Party, brachte ihre Mutter Erna, ihren Mann Tom Kaulitz, ihren Sohn Henry Samuels und einen kleinen, weißen Hund mit.

Mit etwas Verspätung erschien dann auch Klums Model-Kollegin Naomi Campbell (56). Sie war von RTL, wo das «HeidiFest» in diesem Jahr übertragen wird, als DJane angekündigt worden - und posierte mit Klum und der gemeinsamen Model-Kollegin Nadja Auermann für die Fotografen. Da hatte Klum sogar noch Zeit, sich umzuziehen und das gelbe gegen ein weißes Dirndl zu tauschen.

Wo ist Nicole Scherzinger? - «Das wissen wir nicht»

Und was ist mit dem zweiten angekündigten internationalen Top-Star? «Pussycat Dolls»-Frontfrau Nicole Scherzinger? «Das wissen wir nicht», sagte eine Sprecherin der Veranstaltung. Keine Spur von der 48-Jährigen, als die Gäste aufgerufen wurden, ihre Plätze einzunehmen und die Presse dazu, den Innenhof des Hofbräuhauses zu verlassen.

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