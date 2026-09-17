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Klum feiert «HeidiFest» - und wartet auf die Stargäste

Klum, Kaulitz und ein kleiner Hund: Heidi Klum hat zu ihrem zweiten «HeidiFest» im Münchner Hofbräuhaus wieder ihre Familie mitgebracht. Doch wo blieb der angekündigte Stargast?

Model Heidi Klum hat bereits zum zweiten Mal zum «HeidiFest» geladen. Foto: Felix Hörhager/dpa
Model Heidi Klum hat bereits zum zweiten Mal zum «HeidiFest» geladen.

München (dpa) - Mit großem Tamtam hat Model Heidi Klum zum zweiten Mal zum «HeidiFest» ins Münchner Hofbräuhaus geladen. Die 53-Jährige kam im knallgelben Dirndl und mit einer Rikscha zu ihrer Vor-Wiesn-Party, brachte ihre Mutter Erna, ihren Mann Tom Kaulitz, ihren Sohn Henry Samuels und einen kleinen, weißen Hund mit. 

Mit etwas Verspätung erschien dann auch Klums Model-Kollegin Naomi Campbell (56). Sie war von RTL, wo das «HeidiFest» in diesem Jahr übertragen wird, als DJane angekündigt worden - und posierte mit Klum und der gemeinsamen Model-Kollegin Nadja Auermann für die Fotografen. Da hatte Klum sogar noch Zeit, sich umzuziehen und das gelbe gegen ein weißes Dirndl zu tauschen. 

Wo ist Nicole Scherzinger? - «Das wissen wir nicht»

Und was ist mit dem zweiten angekündigten internationalen Top-Star? «Pussycat Dolls»-Frontfrau Nicole Scherzinger? «Das wissen wir nicht», sagte eine Sprecherin der Veranstaltung. Keine Spur von der 48-Jährigen, als die Gäste aufgerufen wurden, ihre Plätze einzunehmen und die Presse dazu, den Innenhof des Hofbräuhauses zu verlassen. 

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Einiges los war trotzdem. Viele Kandidatinnen aus Klums Show «Germany's Next Topmodel» wie Gina-Lisa Lohfink oder Larissa Marolt liefen über den Roten Teppich, dazu Ballermann-Star Isi Glück und die Sängerinnen Sarah Engels und Vicky Leandros. Klum sprach darüber, wie gern sie bayerisches Essen mag und warum ihr (erstes) Dirndl nach einem roten Outfit im vergangenen Jahr nun gelb war: «Ein bisschen wie Belle aus "Die Schöne und das Biest".»

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