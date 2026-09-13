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Nach verlorener Wette: Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn Ferrari

Mit 14 Jahren gewann Heidi Klums Sohn Henry eine Wette gegen seinen Stiefvater. Sein Gewinn: ein Ferrari zum 21. Geburtstag. Nun hat Tom Kaulitz sein Versprechen eingelöst.

Eine verlorene Runde «Mario Kart» gegen seinen Stiefsohn Henry ist für Tom Kaulitz teuer geworden. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Eine verlorene Runde «Mario Kart» gegen seinen Stiefsohn Henry ist für Tom Kaulitz teuer geworden. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Tom Kaulitz hat seinem Stiefsohn einen Ferrari zum 21. Geburtstag geschenkt - und damit eine alte Wettschuld beglichen. Vor sieben Jahren hatten die beiden bei einer Videospiel-Runde «Mario Kart» um das ungewöhnliche Geschenk gespielt. Henry gewann - und Kaulitz hielt nun sein Wort. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Zum 21. Geburtstag stand am Samstag ein roter Ferrari vor dem Familienanwesen in Los Angeles. «Oh mein Gott! Jesus Christus», sagte ihr Sohn in einem von seiner Mutter Heidi Klum auf Instagram veröffentlichten Video. Zu sehen ist auch der rote Sportwagen, der mit einer goldenen Schleife dekoriert wurde. «Dieses Ding ist wunderschön.»

Kaulitz hatte den feuerroten Ferrari F430 bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill in Texas ersteigert. In der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» erzählte er, dass er den Ferrari vor der Übergabe selbst noch eine Weile fahren wollte. Jetzt endete die Schonfrist. «Ich habe mein Versprechen gehalten», sagte Tom Kaulitz im Video.

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Für den Fall seines Sieges hätte Henry laut Abmachung drei Jahre auf Videospiele verzichten müssen. Seit 2019 ist Musiker Tom Kaulitz mit Model Heidi Klum (53) verheiratet. Sohn Henry stammt aus der Ehe mit Sänger Seal.

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