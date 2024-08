Das Damenbinden-Gambit: Wieder eine weniger im RTL-Dschungel

Berlin (dpa) - Hanka Rackwitz hat das Sommer-Dschungelcamp von RTL freiwillig verlassen. «Ich möchte an der richtigen Stelle die Reißleine ziehen», sagte der Realitystar («mieten, kaufen, wohnen») sichtlich zermürbt in der am Mittwoch veröffentlichen Folge von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» auf RTL+.