Das Ende von The Weeknd? Abschied mit «Hurry Up Tomorrow»

Berlin (dpa) - Er gilt als einer der größten Popstars der Welt. Seine Songs wie «Blinding Lights», «Starboy» und «Save Your Tears» werden milliardenfach gestreamt. Doch nun will der kanadische Sänger, mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye (35), einen Schlussstrich unter seine Kunstfigur The Weeknd ziehen. Das Ende dieser Ära soll sein Kinofilm «Hurry Up Tomorrow» bilden.