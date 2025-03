Das Sauerland - bald wohl Kanzlerheimat

Arnsberg (dpa) - Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler ist Sauerländer. Und zwar offensiver Sauerländer. Friedrich Merz warb im Wahlkampf selbst damit, dass er «mehr Sauerland wagen» wolle. Auch von außen wird er stark mit seiner Heimatregion in Verbindung gebracht: «Friedrich Merz ist sicher jemand, der eher das Sauerland verkörpert», sagt zum Beispiel Angela Merkel. Der Sauerländer selbst würde sagen: Friedrich Merz ist «von da wech». Im Sinne von: Kommt da her. Aber was und wie ist das überhaupt, dieses Sauerland?